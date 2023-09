Ďuriš strelil jubilejný 100. ligový gól. Trnava v sedemgólovej prestrelke zdolala Michalovce

/zdroj: fcspartaktrnava.com/

Marek Petruš, tréner Michaloviec: "Škrt cez rozpočet nám urobilo zranenie Maťa Bednára v rozcvičke. Tesne pred zápasom sme museli meniť obrannú formáciu, ktorá v prvom polčase vyzerala tragicky. Na začiatku sme prehrávali hneď 0:2 po hrubých chybách, ale Trnava vyzerala výborne a nám nešlo skoro nič. Znížili sme na 1:3 a mali sme polčas doviesť aspoň do tohto stavu. Čo bolo pozitívne, bola hra v druhom polčase. Povedali sme si, že nemáme čo stratiť, treba zabojovať a dohrať to so cťou. Dalo sa na to z našej strany pozerať. Nestačilo to ani na remízu. Trnava mala viac gólových príležitostí, ale mňa teší výkon z druhého polčasu."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Mali sme výborný vstup do zápasu, aj prvý polčas. Zápas sme mali jasne pod kontrolou, viedli sme o tri góly, bolo 4:1, čo nám veľmi pomohlo do polčasovej prestávky. Napriek tomu som mal cez polčas výhrady voči mužstvu a dosť vecí mi prekážalo. Netýkali sa výkonu, lebo ten bol výborný, skôr prístupu, podceňovania a vypúšťania niektorých vecí. Apeloval som na nich a mužstvo ma nepočúvlo a mohlo sa nám to nevyplatiť. Cítil som, že nerobia veci tak, akoby mali a futbal je vrtkavý. Nakoniec sme to nejako ustáli, ale bolo to veľmi ťažké a zbytočná dráma."