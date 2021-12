Tréning futbalistov vedie Mikuláš. Sociálne siete zaplavilo zábavné video

„Šlo dohromady o tri tréningové cvičenia. Hráčov vyberal klub. S tým, že sú to typy, ktoré sa na to hodia. Sú za každú srandu,“ priblížil Herstek, ktorý pripravil aj výslednú podobu úsmevného videa.

Známe cviky robili v netradičnom prevedení. V mikulášskom kostýme na nich dozeral a do práce s loptou sa zapájal známy freestyler a tréner Peter Herstek.

„V súčasnosti je to moderné. Niečo podobné robia napríklad v Bundeslige. Všimol som si to až potom, keď som sa do toho pustil,“ prezradil.

„S bradou je to dosť obmedzujúce. Pri behu sa hýbe smerom nahor, takže často stratím loptu z dohľadu. Je to celkom zaujímavé,“ rozosmial sa Herstek.

Nemusí to byť len ojedinelý pokus na slovenskej futbalovej scéne.

„Cieľom je priblížiť zákulisie tréningového procesu, ktorý bežného diváka možno nezaujme. Pretože to nie sú zábavné, ale odborné veci. Toto je spôsob, ako sa dá cez sociálne siete spraviť iná reklama na futbal než tá klasická,“ tvrdí.

Zapoja sa aj ďalšie ligové tímy?

V michalovskom prípade šlo o skúšku projektu, ktorý by rada rozbehla Únia ligových klubov, riadiaci orgán Fortuna ligy. Do zverejňovania moderných tréningových videí by sa postupne mali zapájať aj ďalšie kluby najvyššej súťaže.

„Mohol by to byť spôsob, ako súťaž zatraktívniť a ukázať tréningový proces i hráčov z trocha inej stránky. Cieľ je, aby to oslovilo ľudí na sociálnych sieťach. A pritiahlo ich na štadióny,“ hovorí Herstek, marketingový manažér CFT Academy.

Kým s prácou s mladými talentami má už dostatok skúsenosti, pri futbalových profesionáloch zažil premiéru.

„Mám pocit, že sa bavili ešte viac ako deti,“ dodal s úsmevom.