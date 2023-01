Hral za Petržalku a Slovan, pribrzdili ho zranenia. Teraz exceluje v štvrtej lige

Keď mal šestnásť rokov, nastúpil za FC Petržalka v druhej lige. Jeho kariéra naberala spád, no prišli zranenia kolien.

Operovať mu museli oba menisky, preto istý čas futbal vôbec nehral. Napriek zdravotným komplikáciám sa však MATÚŠ ALMÁŠI (19) nevzdáva.

Kariéru reštartuje v TJ Rovinka a chce ísť vyššie. V štvrtej lige BFZ strelil na jeseň najviac gólov zo všetkých.

Vďaka trinástim gólom ste streleckým kráľom jesennej časti. Ako to vnímate?

Beriem to pozitívne a dúfam, že si pohodu prenesiem aj do jari. Verím, že na čele strelcov budem aj po skončení sezóny, je to môj malý cieľ. Na prvom mieste je však tímový úspech. Chcem pomáhať mužstvu gólmi, aby sa nám darilo.