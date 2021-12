Za zjavom je sonda. Nikto by neveril, kto je u nás najrýchlejší

Ak by sa medzi trénermi volil skokan roka, tak by to bol PETER STRUHÁR. Má iba tridsaťsedem rokov, na prvoligovej scéne je úplný zelenáč. Ružomberok vedie iba od leta tohto roka. Spravil obrovský skok. Predtým bol iba asistent trénera juniorky, alebo viedol mládežnícke tímy. Bývalý hráč Slovana či Dunajskej Stredy je tiež majiteľ fitnescentra. Ružomberok je pod jeho vedením najväčšou senzáciou najvyššej futbalovej súťaže, figuruje na treťom mieste. Ako jediný zdolal majstrovský Slovan a v Trnave vyhral rozdielom triedy. V základnej zostave Ružomberka sú iba Slováci, čo je ligový unikát.

Podľa štúdie vedcov z univerzity v Portsmouthe má na výkon futbalistov veľký vplyv oblečenie a vzhľad ich trénerov. Elegáni mávajú na výsledky zápasu oveľa pozitívnejší vplyv, ako tréneri v teplákovej súprave. Vy sa toho držíte? Zápas má nejakú vážnosť. Ako tréner k tomu pristúpi, tak to môže preniesť na hráčov. Oblečenie je dôležité aj preto, aby tréner prezentoval svoj klub, aj sám seba. Každý zápas je sviatok. A počas sviatkov sa prirodzene ľudia aj krajšie obliekajú.

Mladí futbalisti si potrpia na módne trendy, radi sa pekne obliekajú a porovnávajú sa. Máte ako mladý tréner v tomto smere výhodu, že ste k nim bližšie? Určite áno. Motivuje ich, že pracujú s mladými ľuďmi, ktorí možno vidia nové trendy a viac čítajú. Ak sú módne výstrelky, tak to reflektujú. Ja sa tiež čudujem niekedy z toho, ako sa pripravujú a čo vykonávajú. Poviem však príklad z minulosti, keď som bol ešte hráč. Je to môj najväčší zážitok. Spomeniem môjho bývalého spoluhráča a dnes trénera Trnavy Michala Gašparíka. V rifliach, v zadnom vrecku nosil okrúhle zrkadielko. Svedčí to aj o jeho súčasnom obliekaní sa v pozícii trénera, potrpí si na to.

Tréner Gašparík má u hráčov prezývku Pochettino, podľa slávneho trénera Paríža Saint Germain. Vás ako volajú? Ja ani nemám prezývku. Ale poviem vám príbeh s mojou košeľou. Až do zápasu so Slovanom som nosil stále iba jednu. Povedal som, že je to naša víťazná košeľa. Po prehre so Slovanom som to však obrátil, že nebola víťazná. Chlapcov som presviedčal, že verte tomu, že to nebolo v tom. A ďalší zápas sme vyhrali. Dodal som, že konečne môžem meniť tých dvadsať košieľ, čo mám doma. Profesionálni futbalisti zvyčajne tvrdia, že popri kariére sa nedá chodiť do školy. Vy ste vyštudovali Fakultu telesnej výchovy a športu (FTVŠ) a neskôr aj Technickú fakultu na SPU v Nitre. Ako sa vám to podarilo?

Trend futbalu je taký, že nie je to až tak o objemoch, ale skôr o intenzite. Myslím, že v tomto patríme na Slovensku medzi absolútnu elitu, medzi prvé dva tímy. Peter Struhár

Mal som to šťastie. Keď som hrával za Slovan, tak som si popritom spravil FTVŠ v odbore trénerstvo prvého stupňa. Tréneri mi vyšli aj v ústrety, ale väčšinou som si to vedel zariadiť. Tréningy som príliš nevynechával, aj keď som zo začiatku jazdil v štýle: Tréning, električka, škola, električka a tréning. Dalo sa to stihnúť. Druhú školu som vyštudoval počas angažmánu v Nitre, šlo o ´Bezpečnosť a spoľahlivosť technických systémov´. Nadviazal som tak na moju strednú školu – dopravnú. Som inžinier. Keď som neskôr pôsobil v Maďarsku, tak som asi pol roka dochádzal ako externista. Aj teraz máme v Ružomberku trebárs Mateja Madleňáka, ktorý študuje na vysokej škole - odbor fyzioterapia. Som za to veľmi rád a podporujem ho v tom. Lebo ten hráč je potom aj inak rozvíjaný. Príkladov je z mojej generácie viacej. Trebárs Peter Kuračka (bývalý hráč Z. Moraviec a Trnavy, pozn. red.), ktorý je dnes športovým psychológ. A tiež aj Martin Dobrotka. Všetko záleží od toho, že kto, čo chce a ako si to vie zariadiť.

