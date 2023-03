Rozhodca Dohál má pozastavenú činnosť na 6 zápasov, preradili ho do 3.ligy

Na celú situáciu po zápase reagoval tréner Banskej Bystrice Michal Ščasný, podľa ktorého podobný moment vo svojej kariére nikdy predtým nezažil: "Videli sme popravu v priamom prenose. Lebo to, čo si dovolil rozhodca a či sa mu vôbec dá povedať, že je rozhodca, tak to je neskutočné.

Tú ruku a neuznanú penaltu, to ešte beriem, majú svoje pravidlá a môžu si to vysvetliť ako chcú, takže neodpískal, no čistý gól na 3:3 nám neuzná? Všetci videli, že ani ruka nebola, nič. Je tu VAR na posúdenie situácií, ktoré vzniknú, tak nechápem tomu. Čo s nami urobil rozhodca, to som ešte v živote nezažil. A myslím si, že na prvoligovej scéne to ani nezažijem."