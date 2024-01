Podbrezovej pomohol do Niké ligy. Dvojnásobný majster si našiel nový klub

„Skúsený matador opúšťa tábor Železiarov a mieri do konkurenčného ViOnu. Do Podbrezovej prišiel v postupovej sezóne a mal veľkú zásluhu na našom návrate medzi futbalovú elitu,“ informuje web FK Železiarne Podbrezová.

Jeho zmluva mala končiť v lete a keďže máme v tíme aj ďalších útočníkov, ktorým chceme dať priestor, dohodli sme sa, že mu umožníme zmeniť klub, kde dostane viac priestoru.

Nikdy nezabudneme na to, čo pre nás urobil a pomohol nám dostať sa do ligy, ďakujeme za odvedenú prácu v Podbrezovej a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére,“ pre web FK Železiarne Podbrezová povedal Miroslav Poliaček, generálny manažér.

Marek Kuzma prestupuje do Zlatých Moraviec. O príchode staronového hráča už informoval aj klub. Kuzma sa s ViOnom dohodol na jeden a polročnej zmluve.

„Zvažoval som viacero ponúk a vybral som si ViOn napriek tomu, že to je ťažšia cesta. Mám pocit, že tu mám nedokončenú prácu.

V minulosti mi tento klub pomohol a ja by som mu to rád vrátil. Síce som v roku 2016 odišiel, no klub som stále sledoval. Túto sezónu hrali pekný futbal, no nezískali veľa bodov,“ uviedol pre web FC ViOn 182 centimetrov vysoký útočník.