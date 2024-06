Žilina odštartovala letnú prípravu, v úvode dá šancu mladým odchovancom klubu

ŽILINA. Tréner futbalistov MŠK Žilina Michal Ščasný privítal v piatok na štarte letnej prípravy pred novou sezónou 2024/25 25 hráčov, z ktorých viacerí vstúpili do kabíny A-tímu prvýkrát.

Inkasovaných gólov bolo počas sezóny na môj vkus až príliš veľa. Určite budeme tlačiť na to, aby sme boli viac agresívni a súbojoví.

Záleží už len na nich, chceme ich však zapojiť," uviedol Ščasný, ktorý na sezónu počíta s 20 až 22 hráčmi do poľa a brankármi.

Zároveň mi zvyšok realizačného tímu dal o nich podrobnejšie informácie. Je to pre nich šanca ukázať sa, ako vedia fungovať v mužskom futbale, čo si už ale sčasti vyskúšali aj za "béčko" v II. lige, preto by ten prechod mal byť ľahší.

Žilina doplnila aj realizačný tím, do ktorého pribudol asistent Patrik Durkáč.

Posily by mohli prísť aj do kádra: "Zatiaľ nemáme nič konkrétne. Myslím si, že máme natoľko kvalitný a aj skúsený káder, hoci možno mladší, že väčšie zmeny sa nedajú očakávať.

Uvidíme aj podľa toho, ako to dopadne s odchodmi, keďže evidujeme záujem o našich hráčov. Nemali by to však byť veľké zmeny."