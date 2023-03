Ter Stegen praje Neuerovi skoré uzdravenie, chce však získať jeho miesto

FRANKFURT. Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen zaželal skoré uzdravenie brankárovi Bayernu Mníchov Manuelovi Neuerovi.

Gólman FC Barcelona zároveň uviedol, že by chcel využiť Neuerovu absenciu na to, aby ho zosadil z postu nemeckej jednotky pred budúcoročnými domácimi ME.

Ter Stegen dostal na prípravné zápasy proti Peru a Belgicku dres s číslom 1 a post jednotky by mohol zastávať aj v troch júnových zápasoch.

Vo štvrtok novinárom vo Frankfurte povedal, že pozerá dopredu smerom k európskemu šampionátu.