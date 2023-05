Bizarná situácia v slovenskom futbale. Hráči nepochybili, no nemôžu hrať

„Mrzí nás to, nakoľko chlapci za vzniknutú situáciu nemôžu. Pravidlá sú však také a musíme ich rešpektovať. Skúšali sme im vybaviť výnimku, aby sme anulovali ich hosťovania. Bohužiaľ, napriek veľkej snahe sme na SFZ nepochodili.

Na druhej strane to chápeme, pretože pre zväz by to bol určitý precedens, ktorý nechcel dopustiť,“ pre Sportnet uviedol prezident KFC Kalná nad Hronom Michal Guťan.