Má 37 rokov, ale nekončí. Užívam si reprezentáciu, vraví Modrič

DAUHA. Kapitán chorvátskeho futbalového tímu Luka Modrič chce pokračovať v reprezentačnej kariére. Prisľúbil to po víťaznom zápase o bronz na MS v Katare proti Maroku (2:1).

Tridsaťsedemročný stredopoliar je rozhodnutý nastúpiť v lete budúceho roka na finále Ligy národov. Vo finálovom turnaji sa Chorvátsko predstaví v spoločnosti Španielska, Talianska a Holandska.

"Neviem, či budem hrať až do ME v Nemecku v roku 2024. Užívam si reprezentáciu, cítim sa šťastný. Stále si myslím, že môžem podávať výkony na vysokej úrovni a chcem pokračovať minimálne do Ligy národov.