Vrátil sa po pätnástich mesiacoch. Práve na ihrisku, kde vlani utrpel vážne zranenie

Chlapci ukázali aj veci, ktoré sme nacvičovali na tréningu a to ma teší. Keď budú takto makať ďalej, prinesie to výsledky,“ uviedol tréner Lučenca Tomáš Boháčik.

„Remíza je zaslúžená. V prvom polčase sme mali vyloženejšie šance, ale v závere nám už dochádzali sily, museli sme tam dať mladších chlapcov a bolo to vidieť. Myslím si, že sme videli dobré derby, emotívny zápas proti kvalitnému mužstvu.

Ten prebral A-mužstvo v lete, predtým viedol kategóriu do sedemnásť rokov.

Boháčikovi práca s mládežou vyhovovala. „Bol som pokojnejší, nebol som pod takým tlakom. Išlo o to, aby sme chlapcov vychovávali.

Pri mužoch je to aj o výsledkoch. Ale aj to je pravda, že v prípade A-tímu sú emócie a napätie iné a to ma teší,“ povedal lučenecký tréner.

Novohradsko-gemerské derby mal pre Boháčika zvláštnu príchuť, keďže v minulosti viedol aj mužov v Rimavskej Soboty.

„Bolo to zaujímavé. Peťo Petrán (kapitán Rimavskej Soboty) ma pred zápasom podpichoval: kedysi si chodil do tejto kabíny robiť prípravu! Bolo to milé zvítanie s hráčmi, trénermi i funkcionármi,“ vravel Boháčik.

„V Rimavskej Sobote sme spolu odviedli kus poctivej roboty. Mám tam veľa kamarátov, s ktorými si volám a píšem,“ zdôraznil.