Akoby sme sa všetci v Bruseli pošmykli, vravel Moravčík o konci federálnej éry

Ak by mužstvo s označením RČS (Reprezentácia Česka a Slovenska) v bruselskom Astrid Parku vtedy vyhralo, pokračovalo by viac ako rok po rozdelení spoločného štátu na svetovom šampionáte v USA. Bezgólová remíza však vystavila stopku aj spoločnému futbalovému výberu.

"Bolo to smutné, pamätám si, že sme hrali dlho o jedného hráča viac, keď Belgičania dostali červenú kartu a mali sme aj šance, jednu z nich práve nebohý Peťo Dubovský.

V šatni po zápase mi hovoril, že sa pri strele pošmykol a aj preto mu ju súperov obranca dokázal zblokovať. Žiaľ, nedali sme gól, nepostúpili sme a tak sa začala nová éra pre český i slovenský futbal," spomína na derniéru československého výberu Moravčík, najlepší futbalista Československa v roku 1992 a slovenský futbalista dekády 1992-2002.

Neúčasť na šampionáte v USA ho dodnes mrzí. "Bol som vtedy v najlepších futbalových rokoch, navyše, ak som do Talianska v roku 1990 cestoval ako hráč Nitry, do Ameriky by som išiel so skúsenosťami zo silnej francúzskej ligy, určite by som bol futbalovo viac pripravený," pripomenul.

