Sú poslední, nevyhrávajú ani v príprave. Posily z Mongolska na Liptov neprídu

Prvý mesiac bol zoznamovací. Ten ďalší, ktorý je momentálne v plnom prúde, je už pracovný. Pracujeme na tom, aby sme boli dobre pripravení na jarnú časť Fortuna ligy, ktorá bude veľmi náročná.

Od vášho príchodu zaznievajú slová o novom systéme a zmene. V čom spočíva?

Usilujeme sa o to, aby hráči dostali do seba lajtmotív hrať rýchlejšie a kolmejšie. To sa nám zatiaľ nedarí v plnej miere, ale myslím si, že sme na dobrej ceste. Potrebujeme to pretaviť aj do zápasov, nielen tréningov.

Nie je to jednoduché, hráči majú kód, s ktorým pracovali nejaké obdobie. Nehovorím o poslednom polroku či roku, ale o dlhšej dobe. My sa to teraz snažíme preraziť iným kódom. Nie každý sa tomu dokáže rýchlo prispôsobiť.