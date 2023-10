Prievidza si ligu nezaslúži? Utrápení fanúšikovia sa dočkali po štvrťstoročí

Na pohárový súboj proti FC Spartak Trnava prišlo 4 216 platiacich divákov. A to v Prievidzi nehrala Prievidza, ale dedinský sused z Lehoty pod Vtáčnikom.

Ľudia v regióne hornej Nitry futbal milujú. Potvrdili to aj na nedávnom exhibičnom zápase Martina Škrtela proti Jurajovi Kuckovi, o ktorý bol obrovský záujem.

Šesť, sedem, osemtisíc? To boli bežné počty priaznivcov na futbale v Prievidzi.

PRIEVIDZA. Keď pred vyše dvadsiatimi rokmi hrali najvyššiu súťaž, tribúna sa zaplnila do posledného miesta. Každý víkend sa v okolí štadióna tvorili nekonečné kolóny a ľudia si pre futbal brali dovolenky.

Koľko priaznivcov by však prišlo, keby Spartak hostila Prievidza? Päť, šesť, sedemtisíc ľudí? Odpoveď sa nedozvieme...

Proti Trnave to bol divácky rekord tohto ročníka Slovnaft Cupu.

„Prievidza je futbalové mesto a mali by sme sa zamyslieť, ako by sa tu mohla hrať minimálne druhá liga. Som presvedčený, že by sem viac ako tisíc ľudí chodilo na každý zápas,“ povedal pre Sportnet Roman Škrteľ, bývalý hráč Prievidze a Slovana Bratislava.

Na zápasy v štvrtej lige chodí do metropoly hornej Nitry len hŕstka verných. Aj tí sú unavení. Prajú si vyššiu súťaž.

V druhej lige sú to napríklad Malženice, ktoré nemajú ani 1 500 obyvateľov.

„Vyššiu ligu má význam hrať vtedy, keď na to bude spoločenská objednávka. Stotožnené s touto myšlienkou a nápomocné musí byť mesto. Potom som presvedčený, že sa pridajú aj sponzori,“ tvrdí prezident FC Baník Prievidza Robert Šuník.

Kde je problém? Ako je možné, že v malých mestečkách či dokonca obciach to ide a v krajskom meste nie?

Po zápase Lehoty pod Vtáčnikom proti Trnave ľudia skandovali: Ďakujeme. Netlieskali však len heroickému výkonu domácich, ale ďakovali, že po takmer štvrťstoročí si mohli vychutnať ligový klub.

„Chceli sme byť dôstojným súperom, podarilo sa. Viedli sme, remizovali sme, prehrali sme. Všetko je tak, ako má byť.

Postup Lehoty pod Vtáčnikom cez Spartak by nepomohol nikomu, tobôž nie slovenskému futbalu. Spartak v aktuálnej kvalite patrí do Európy a Lehota sa hrá na svojom piesočku, kde si meria sily s rovnocennými súpermi.

Dali sme do toho množstvo energie, stačilo to na potrápenie Spartaka a práve za to potrápenie som na celý kolektív hráčov nesmierne hrdý, za čo im bol najväčšou odmenou potlesk bezmála 4 500 ľudí na štadióne. Veľká vďaka.

Bola to pocta pre malý klub, ktorý stál tvárou tvár slovenskému gigantovi. Na hornú Nitru sa na malú chvíľu vrátil futbal z dávnej minulosti. Kiež by to prebralo viacero silných ľudí v okrese, aby spojili svoje sily a opätovne prebrali futbal vyššej úrovne k životu,“ uzavrel tréner OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom Igor Slezák.