VIDEO: Zlatá noha či vtipná pätička. Na Slovensku padali krásne góly

O parádne góly ale cez víkend nebola núdza takmer nikde. Jedine s výnimkou Trenčína, ktorý remizoval doma so Skalicou nečakane 0:0.

Najmä posledný gól Mondeka obletel internety. Po jeho nečakanom streleckom pokuse, ktorý zrejme nečakal ani on sám, sa musel červenať brankár Száraz.

Zlaté Moravce ani Michalovce v priebehu prvej polovice základnej časti nezvíťazili ani raz. Hrali teda už s každým ligovým súperom, no žiadneho nezdolali.

Ten najprv nechal úvodnú penaltu na Rymarenka, keďže v predchádzajúcich zápasoch z bieleho bodu zlyhal, no napriek tomu siahal na hetrik.

Zvyšné štyri však už padli do domácej brány a polovicu z nich nastrieľal reprezentačný útočník Róbert Polievka.

„Dnes mi to naozaj chutilo, snažil som sa preniesť pozitívnu emóciu z reprezentácie aj do klubu, čo si myslím, že sa podarilo a využili sme to na dobrý zápas i výsledok. Vytvorili sme si mnoho príležitostí, strelili päť gólov a mohlo ich byť podľa mňa aj viac,“ hodnotil duel Ďuriš.

Ani na tréningu

Hrozivý polčas zažili na Horehroní futbalisti Ružomberka. Po prvom dejstve svietil na svetelnej tabuli priebežný stav 4:0 pre Podbrezovú.

Najkrajší moment si ale domáci nechali do druhého polčasu. Po rohovom kope prepadla lopta k útočníkovi Marekovi Kuzmovi a ten skóroval nezvyčajne, pätičkou.

VIDEO: Gól pätičkou Mareka Kuzmu