Kimmich má záujem rokovať o novej zmluve, napätú situáciu rieši nový tréner Bayernu

Nie je to to, po čom by som túžil ja a ani Bayern. Teraz som však nedočkavý a plný energie," povedal futbalista, ktorého aktuálny kontrakt s Bayernom vyprší v júni 2025.

Napätú situáciu medzi hráčom a 33-násobným nemeckým šampiónom sa snaží upraviť aj nový kormidelník Vincent Kompany, ktorý v ostatnom prípravnom zápase v kórejskom Soule (výhra 2:1 nad anglickým Tottenhamom, pozn.) postavil Kimmicha na jeho obľúbenú pozíciu do stredu poľa.

V sezóne 2023/2024 pritom vo väčšine duelov nastupoval ako krajný obranca.

„Na tomto poste máme skutočnú kvalitu. Dnes hral Joshua spoločne s Pavlovičom. Neskôr nastúpili Palhinha a Laimer. Netreba zabúdať na Goretzku. Myslím si, že to nie je pozícia, ktorá by nás mala zaujímať,“ povedal Kompany, bývalý kapitán Manchestru City.