Pavlovce nad Uhom s dvoma ex-reprezentantmi. Čakajú na Ukrajincov

"Ozvali sa mi kluby z tretej a štvrtej ligy, ale napokon som sa rozhodol pre Pavlovce nad Uhom, kde zavážilo aj to, že v mužstve poznám niekoľko hráčov," prezradil na margo toho, čo rozhodlo pre Pavlovce nad Uhom.

"Po rozhovore s pánom Urbanom z Kalše sme sa dohodli, že ukončíme moje hosťovanie z Trebišova a následne na to som sa rozhodol kývnuť na ponuku z Pavloviec nad Uhom," povedal na úvod Novák, ktorý sa netají tým, že mal aj iné ponuky.

"O konkrétnych cieľoch sme sa zatiaľ s vedením klubu nebavili, nebol na to ani čas, v Pavlovciach nad Uhom som bol pred zápasom iba raz, v čase, kedy malo mužstvo tréning. Verím, že budú iba tie najvyššie. Bilancovať budeme môcť po sezóne."

"Sú to hráči, ktorí už majú niečo za sebou. Včera sme hrali v tejto zostave vôbec prvýkrát. Verím, že sa naša súhra bude postupom času zlepšovať," dodal ďalej Novák a pristavil sa aj pri cieľoch mužstva, ktorému po 16. kole patrí piate miesto v tabuľke s mankom deviatich bodov na prvú Čaňu.

Najlepší ligový kanonier slovenskej najvyššej súťaže zo sezóny 2007/2008 má okrem hráčskych aj trénerské povinnosti. Je asistentom trénera Ondreja Desiatnika pri prvom mužstve trebišovského Slavoja.

"Stíhať sa to dá, keďže so Slavojom trénujeme doobeda a s Pavlovcami podvečer a iba dvakrát do týždňa," konštatuje ďalej Novák, ktorý nezostal nič dĺžny svojej kanonierskej povesti ani v prvom stretnutí v novom drese. Rozhodol ho gólom v predposlednej minúte stretnutia.

"Typický prvý jarný zápas. Ako som už povedal, v tomto zložení sme spolu hrali vôbec prvýkrát. Terén nebol ideálny. Sme však radi, že sme zápas dotiahli do víťazného konca a rovnako som rád aj za gól, ktorý sa mi podarlo streliť."

Sninského zlákalo pekné počasie

Okrem Jána Nováka sa v drese Pavloviec nad Uhom v nedeľňajšom stretnutí na ihrisku objavil aj ďalší bývalý slovenský reprezentant, obranca Dušan Sninský. V jeho prípade to bolo vôbec prvé vystúpenie v tejto sezóne.

"Žiadny návrat sa nechystá," odbil nás po otázke, či chystá návrat na trávniky.

"Bola to iba taká výpomoc, akurát som mal voľný deň a vonku bolo pekné počasie, tak som sa rozhodol, že chlapcom v stretnutí pomôžem. Vidím to na maximálne dva - tri štarty za celú sezónu a len v prípade, ak budem mať voľno v práci.

Som rád, že som prispel k víťazstvu, ale aby som premýšľal nad plnohodnotným návratom, to nie," dodal trojnásobný slovenský majster s MŠK ŽIlina