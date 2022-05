Odvial ich uragán, chceli aspoň dôstojne obstáť. A naladiť sa na šláger jari

LIPANY. Zaujímavý scenár so sebou prinieslo 24. kolo III. ligy Východ. V priamych súbojoch na seba narazili momentálne štyri najlepšie tímy tejto súťaže.

„Úvod bol super, hoci niekedy sa stáva, že nedáte šance a dostanete gól. Tentoraz nám akcie vyšli. Dobre sa na to pozeralo,“ pochvaľoval si tréner Lipian Pavol Vytykač.

„Už pred prvým gólom som mal dve šance, škoda, že nevyšla ani jedna. Dôležité je, že sme vyhrali. To, či som dal gól ja alebo niekto iný nie je až tak podstatné,“ zdôraznil bývalý hráč MFK i Lokomotívy Košice.

„Kedy som dal naposledy dva góly? To už musí byť strašne dávno. Ešte asi v časoch, kedy som hral za Zvolen druhú ligu,“ rozmýšľal nahlas Kamenec.

„V prvom polčase sme mali asi pätnásť až dvadsaťminútový výpadok, ale úplný. Lipany to dokonale využili a dali tri góly. Štvrtý v úvode druhého polčasu definitívne rozhodol o výsledku,“ hodnotil tréner hostí Branislav Ondáš.

„Veril som, že ešte nejaký gól dáme. Šance tam boli, ak by sme znížili na 2:4 či 3:4, možno by sme sa chytili. Súper však vyhral zaslúžene a gratulujem mu,“ športovo uznal strelec jediného gólu Spišskej Novej Vsi.

„Súperi si už na nás dávajú väčší pozor. V jarnej časti sme vo väčšine prípadov favoritom my, čo predtým nebolo. Ťažšie sa nám presadzuje,“ priznal Ondáš.

Spišská Nová Ves bola po výbornej jesennej časti pasovaná za jedného z hlavných ašpirantov na postup do druhej ligy.

„Chceli sme obstáť aspoň ako-tak dôstojne. Prvý polčas bol veľmi zlý. V druhom sme ukázali, že vieme hrať futbal, ale na to, aby sme dnes v Lipanoch bodovali to bolo veľmi málo,“ netajil Ondáš.

Keďže Prešov sa rozišiel so Stropkovom bez gólov, náskok na čele zvýšil o jeden bod. Pred Spišiakmi má momentálne náskok šiestich.

Práve dva tabuľkovo najvyššie postavené tímy na seba narazia budúci týždeň v Spišskej Novej Vsi. V sobotu 14. mája - hrá sa o 16.30 hod. - čaká III. ligu Východ zápas jari.

„Bude to veľmi ťažké. Prešov je naštartovaný, my máme naopak kolísavé výsledky. Kožu zadarmo určite nedáme, budeme chcieť súpera potrápiť a ukázať, že aj my vieme hrať futbal,“ vyhlásil Matúš Šomšák.

„Dúfam, že príde veľa divákov. Proti lídrovi sa budeme snažiť vytiahnuť a zahrať čo najlepšie,“ poznamenal Ondáš. Do zostavy by sa mali vrátiť kanonier Zekucia i kapitán Baranyai.