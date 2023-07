Sme nahnevaní, lebo niekto nám pokazil zápas. Môže za to naivnosť a skrat, tvrdil expert

Futbalisti Spartaka Trnava v úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) remizovali na ihrisku lotyšského FK Auda 1:1.

„Na to, že to bol pohárový dvojzápas, tak sa začalo zhurta. Aj oni mali šancu, Vantruba nás podržal. Škoda, že sme nepridali druhý, tretí, lebo tie situácie tam boli. Do 35. min to bol veľmi dobrý výkon,“ hodnotil tréner Michal Gašparík.