Legendárna Maracana privíta ženský futbal. Uskutoční sa tam finále MS

Finálový zápas MS vo futbale žien sa uskutoční na legendárnom štadióne Maracana v Riu de Janeiro.
Ten bude aj dejiskom úvodného zápasu turnaja, ktorý odštartuje 24. júna 2027 a vyvrcholí o mesiac neskôr 25. júla.
Na svetovom šampionáte sa predstaví 32 tímov, ktoré odohrajú svoje zápasy v ôsmich hostiteľských mestách. V každom z nich sa uskutoční minimálne sedem zápasov a aspoň jeden vo vyraďovacej fáze.
Brasilia, Porto Alegre, Recife a Salvador budú hostiť zápasy osemfinále, Belo Horizonte a Fortaleza sa pridajú k Riu a Sao Paulu ako dejiská štvrťfinále.
Domáca Brazília odštartuje MS otváracím zápasom v Riu, ďalšie dva zápasy v skupinovej fáze odohrá v Aréne Itaquera v Sao Paule.
„Pri zostavovaní zápasového rozpisu sme prihliadali na športovú spravodlivosť medzi všetkými 32 tímami, pričom sme brali do úvahy vzdialenosti, čas na zotavenie medzi zápasmi a celkový zážitok zo súťaže.
Zároveň sme chceli zabezpečiť, aby fanúšikovia z celej Brazílie mohli byť súčasťou turnaja a aby každé hostiteľské mesto mohlo zohrať svoju úlohu v tejto oslave ženského futbalu.
Sme obzvlášť nadšení, že turnaj sa začne na ikonickom štadióne Maracana,“ uviedla hlavná funkcionárka FIFA pre ženský futbal Sarai Baremanová.
Na MS 2027 sa zatiaľ kvalifikovalo 18 družstiev.