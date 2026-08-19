Na zázračné výkony sa pozeral len ako asistent. Teraz povedie Kapverdy ako hlavný tréner

Humberto Bettencourt.
Humberto Bettencourt. (Autor: X/Wojciech Petralik)
TASR|19. aug 2026 o 17:10
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Z druhého miesta v tabuľke sa prebojovali do šestnásťfinále.

Novým trénerom kapverdskej futbalovej reprezentácie sa stal Humberto Bettencourt.

Päťdesiatjedenročný kouč pôsobil doteraz v realizačnom tíme africkej ostrovnej krajiny ako asistent hlavného trénera Bubistu, ktorý na tohtoročných MS dokázal postúpiť s tímom zo základnej skupiny.

Kapverdy vedené Bubistom a Bettencourtom pri svojej premiére na svetovom šampionáte senzačne uhrali remízu s neskoršími majstrami sveta Španielmi (0:0) a v skupine remizovali aj s Uruguajom a Saudskou Arábiou.

Z druhého miesta v tabuľke sa prebojovali do šestnásťfinále, v ktorom prekvapujúco siahali na vyradenie obhajcov titulu a neskorších finalistov z Argentíny.

Favoritovi napokon podľahli 2:3 až po predĺžení. Druhý presný zásah v podaní Sidnyho Lopesa Cabrala pritom vyhlásili za najkrajší gól celého šampionátu.

Bubista po MS 2026 opustil reprezentačnú lavičku a zamieril do Maroka, kde povedie klub RS Berkane.

Na poste ho tak nahradí Bettencourt, tamojšia federácia neinformovala o dĺžke jeho kontraktu.

Reprezentácie

Humberto Bettencourt.
Humberto Bettencourt.
Na zázračné výkony sa pozeral len ako asistent. Teraz povedie Kapverdy ako hlavný tréner
dnes 17:10
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