Zlatým Moravciam poradil Oscar Wilde, podpísali veľmi dôležitú posilu

ZLATÉ MORAVCE. Keď v sezóne 2020/2021 stál v útoku Zlatých Moraviec Filip Balaj, klub sa dostal do majstrovskej šestky a slovenský kanonier bojoval o korunu kráľa strelcov.

Vo ViOne z vlastnej skúsenosti dobre vedia, ako je to dôležité, práve preto podpísali zakončovateľa Filipa Balaja.

Autor 17 gólov, z toho šestnástich ligových, zo sezóny 2020/21 prichádza na hosťovanie do konca sezóny ako kmeňový hráč poľskej Cracovie Krakov. V minulosti pôsobil aj v MŠK Žilina a FC Nitra.

Dvadsaťšesťročný útočník verí, že mužstvu pomôže k lepším výsledkom, v hernom prejave totiž problémy nevidí.

„Postavenie v tabuľke nezodpovedá hre, videl som zápasy, vo viacerých hrali chalani fakt dobre. Nie je to štýl na dlhé lopty, ViOn chce hrať futbal, má na to aj hráčov, mnoho z nich je mladých, ešte si to musí sadnúť.

Proti tímom trénera Cifraniča sa mi nikdy nehralo ľahko, o to viac sa teším na novú výzvu,“ poznamenal Balaj.

Zložité rokovania

O príchode Filipa Balaja sa hovorilo už dlhšie obdobie. „Rokovania trvali v podstate tri mesiace a boli veľmi zložité. Stále sme komunikovali s hráčom a jeho materským klubom,“ vysvetlil pozadie transferu generálny manažér FC ViOn Marek Ondrejka.

„Hráčove podmienky v Cracovii sú neporovnateľné s tými našimi. Preto bolo potrebné nájsť kompromisy na všetkých troch stranách. Nakoniec ich urobili Cracovia, hráč aj my a v závere prestupového obdobia sme mohli príchod Baliho realizovať,“ doplnil.