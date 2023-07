Zlaté Moravce budú malá Žilina. ViOn má v tíme zázrak a nového Schranza

Pri Žitave museli hľadať jeho nástupcu i náhradu za 15 hráčov, ktorí odišli. Do dnešného dňa podpísali sedem posíl.

Je nálada v klube po ďalšej náročnej sezóne už pokojnejšia?

Nemôžeme si zakrývať oči jedným úspešným barážovým zápasom, aj keď bol proti výbornému súperovi, aj keď mal náboj, atmosféru a hráči v ňom ukázali charakter a hrali fantasticky. V súčte je to málo.

Musíme myslieť aj na zápasy predtým, ktoré boli väčšinou zlé a ktoré nás do tej baráže dostali. Povedal by som, že z pohľadu dlhodobej súťaže to bola pre nás katastrofálna sezóna.

Nebola prvá, ViOn skončil predposledný už vlani. Analyzovali ste, prečo to tak je?

Predchádzajúca sezóna bola pre nás výstražná, ale nepoučili sme sa z nej. Vzápätí prišla táto, podobná. Náš cieľ je spraviť maximum, aby sme sa už takýmto sezónam vyhli.

Dnešný futbal si vyžaduje energiu, dynamiku, nasadenie, bojovnosť. Tieto veci musia zdobiť obzvlášť tímy ako je ViOn, ktorý nikdy nebude dominovať tak ako Slovan, Dunajská Streda či Trnava.

Čo sme si zanalyzovali, asi najväčšou príčinou zlých výsledkov bol fakt, že sme mali prestarnutý tím. Akoby nám všetko trvalo dlhšie než súperom.