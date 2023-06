Sevilla otočila finále Európskej ligy, Mourinho zahodil medailu

Európska liga UEFA - finále

AS Rím: Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Celik (91. Zalewski), Cristante, Matič (120. Bove), Spinazzola (106. Llorente) – Pellegrini (106. El Shaarawy) – Dybala (68. Wijnaldum), Abraham (75. Belotti)

Pre trénera AS Rím Josého Mourinha to je prvá prehra vo finále na európskej úrovni. Predošlých päť dokázal zakaždým vyhrať.

BUDAPEŠŤ. Futbalisti FC Sevilla sa stali siedmykrát v histórii víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo finále v maďarskej Budapešti zdolali AS Rím 4:1 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1.

Prvý vzruch v zápase priniesol rohový kop Rimanov, po ktorom nasledoval aj prvý strelecký pokus. AS mal aj prvú šancu v zápase, keď sa v 12. minúte dostal k zakončeniu v šestnástke Spinazzola, ale Bounou jeho strelu vyrazil.

Aj po prestávke boli aktívnejší hráči španielskeho tímu. Po desiatich minútach hry potiahli akciu po pravej strane, Navas odcentroval a loptu si do vlastnej brány nešťastne zrazil Mancini - 1:1.

Hráč AS Rím Gianluca Mancini si strieľa nešťastný vlastný gól. (Autor: TASR/AP)

Ďalšia šanca sa zrodila o desať minút neskôr, keď Pellegrini zahral priamy kop a vzápätí lopta po skrumáži poskakovala v šestnástke. Po zákroku Bounoua sa vrátila do hry, no nikto z hráčov talianskeho tímu ju nedokázal upratať do siete.

V 75. minúte sa po kontakte v šestnástke ocitol na zemi Ocampos, rozhodca Taylor ukázal na biely bod, ale svoj verdikt po vzhliadnutí na videu zrušil.