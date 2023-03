Prvé polčasy Košíc sú doma žalostné. Tréner súpera vravel hráčom o divadle

KOŠICE. Od prechodu na nový štadión nastupujú futbalisti FC Košice na svoje domáce zápasy v podvečernom čase.

Kvôli tomu, aby sa sobotňajšie východoslovenské derby II. ligy proti Humennému neprelínalo so súbojom play off hokejovej extraligy, hralo sa o čosi skôr. Ašpirantovi na postup do Fortuna ligy to šťastie neprinieslo.

Košičanom sa všeobecne v prvom polčase v domácich stretnutiach príliš nedarí. Tentoraz výsledkovo nezabrali ani po prestávke.