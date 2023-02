Košice sa chcú pozerať len hore. Šoltis: Kto by v úvode rátal s Prešovom?

Netaja sa tým, že od leta chcú byť súčasťou Fortuna ligy. V druhej lige sú považovaní za najväčšieho favorita, v zime získali viacero posíl.

Futbalisti Košíc vstúpia do jarnej časti, ktorá štartuje tento víkend, z druhého miesta. Pred sebou majú tradičného rivala z Prešova.

„Ak by to na konci sezóny bolo v opačnom poradí ako teraz, nebol by som vôbec proti,“ vraví tréner FC Košice ANTON ŠOLTIS.