Treťoligista bol blízko penált. O výhre DAC rozhodol smolný moment brankára

Na postup do osemfinále sa však Dunajská Streda poriadne natrápila. Na pôde treťoligovej Šale vyhrala tesne 2:1.

Pre DAC by bolo krásne, keby sa do samotného finále dostal. A zabojoval o trofej.

„Bol to krásny gól. Carlos je výborný futbalista, pomáhal aj defenzíve, za čo si presný zásah zaslúžil,“ hodnotil tréner Dusla Šaľa Martin Babinec.

Dunajská Streda dala dole nohu z plynu a do šancí sa viac dostávala domáca Šaľa. V 74. minúte prišiel pre treťoligistu veľký moment, keď sa trafil legionár Carlos Alberto Palacios Romaňa a bolo 1:1.

Niektorí trošku nadávali Keď sa už schyľovalo k penaltám, prišiel moment, ktorý všetkých zdvihol zo sedačiek. Domáci brankár Ladislav Rybánsky po centrovanej lopte fauloval hosťujúceho útočníka Trusu a hlavný arbiter ukázal na biely bod. Pre domácich to bol smolný moment. Ak by gólman Šale zostal na čiare, možno by bolo všetko inak. „Nechcem sa k tomu vracať. Niektorí hráči trošku nadávajú, že do toho vôbec nemal ísť. Laco je však skúsený brankár, rozhodol sa v sekunde, ako sa rozhodol a skončilo to, ako to skončilo. Žiaľ… Nikto ho však za to nebude pranierovať. Laco je vynikajúci brankár, veľmi dôležitou súčasťou tímu. Proste sa stalo, čo sa stalo,“ dodal. „Ja si ten súboj ani nepamätám. Išiel som loptu predĺžiť do brány. Viem, že ma brankár trafil, ale neviem, ako to bolo ďalej. Točila sa mi hlava,“ vravel faulovaný Matej Trusa.

Bol to faul? Penaltu suverénne premenil Yhoan Many Andzouana a rozhodol o triumfe Dunajskej Stredy 2:1. Domáci gólman bol po zápase sklamaný, faktom však je, že v prvom dejstve zlikvidoval dve, tri čisté šance hostí. A práve on bol motorom mužstva, ktoré siahalo na senzáciu. „Neviem, či to bol faul na penaltu. Ja som brankár a idem po lopte. Keď brankár ide von, ide von. Mám pocit, že som sa dotkol lopty. Je pravda, že som zobral aj hráča, ale myslím, že som zasiahol aj loptu. Neviem….,“ vracal sa k momentu zápasu brankár Šale Ladislav Rybánsky. V druhom polčase podala Šaľa sympatický výkon. Remíza by podľa neho bola zaslúžená. „Pripravovali sme sa zodpovedne. Máme dobrý tím, preto ideme ďalej. Chcem poďakovať všetkým chalanom, pretože podali super výkon,“ dodal.

Za posledných sedemnásť rokov to bola najvyššia návšteva, ktorá sledovala futbal v Šali. „Ďakujeme divákom, že prišli. Dúfam, že sme im ukázali, že môžu chodiť aj inokedy. Že vieme hrať futbal a že si to zaslúžime. Keď nás budú podporovať, ľahšie sa nám bude hrať o treťoligové body,“ apeloval na priaznivcov Rybánsky. VIDEO: Zostrih zo zápasu Šaľa - Dunajská Streda

Hrdý a spokojný Hoci Šaľa pôsobí len v tretej lige, jej marketing pripomína kluby z Niké ligy. Po zápase sa konala tlačová beseda, na ktorej tréneri hodnotili výkony svojich mužstiev. „Vedeli sme, čo nás čaká, a to sa aj potvrdilo. Pozitívne je, že sme postúpili ďalej do osemfinále, kde budeme hrať doma. Postup bol veľmi ťažko vybojovaný, ale dôležité je, že sme to zvládli. Pokiaľ sa chceme dostať do finále, nečaká nás nič ľahké. Musíme zvládať aj takéto zápasy,“ vravel tréner Dunajskej Stredy Xisco Muňoz. Muž, ktorý anglický Watford dotiahol do Premier League.

Šaľa by pred zápasom výsledok 1:2 brala. Po deväťdesiatich minútach sa jej však málil. „Vzhľadom na silu Dunajskej Stredy sme odohrali dobrý zápas. Chceli sme nášho súpera potrápiť, no i keď sme dúfali, nečakali sme, že sa nám to podarí až do takej miery. Mrzí ma však, že sme ho za tejto situácie nedostali do penaltového rozstrelu. Je to škoda, pretože za výkon v druhom polčase sme si remízu zaslúžili. Súper má samozrejme kvalitu, je rýchly, no je mi ľúto chlapcov, pretože do toho dali všetko. Diváci však videli zaujímavý zápas, zanechali sme dobrý dojem, na ktorom môžeme stavať,“ vravel tréner Šale Martin Babinec. Zážitky vďaka Škrtelovi Zápas na tribúne sledoval aj bývalý slovenský reprezentant a dnes športový riaditeľ DAC-u Martin Škrtel. O legendu slovenského futbalu bol veľký záujem, bývalý hráč Liverpool FC sa ochotne fotil s domácimi aj hosťujúcimi fanúšikmi.