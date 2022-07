Nováčik mení trénera. Banská Bystrica tesne pred sezónou prepustila Vargu

"MFK Dukla ďakuje trénerovi Vargovi za odvedenú prácu v našom tíme a praje mu do budúcnosti veľa úspechov. Nového hlavného trénera mužstva predstavíme v krátkom čase," uviedol klub vo vyhlásení, ktoré zaslal TASR.

Štyridsaťdeväťročný Varga sa ujal kormidla v Banskej Bystrici v roku 2018. Postup do Fortuna ligy mu dvakrát tesne unikol, podarilo sa to až na tretí pokus, keď jeho tím nemusel ísť do náročných barážových bojov.