Juventus si nepripúšťa zlyhanie spred roka, Chelsea čelí majstrovi bez formy

"Lekári robia všetko pre to, aby Azpi mohol hrať. Je to náš kapitán, jeho absencia by bola citeľná. To isté platí aj pre Calluma. Proti Crystal Palace nám chýbal aj Mason Mount, nevyzerá to s ním zle, ale pre tento zápas s ním ešte nerátame.

Nečaká nás ľahký súper, veď postúpil zo silnej skupiny v konkurencii Salzburgu, Sevilly a Wolfsburgu z prvého miesta. Naši hráči vedia, že jeho podcenenie by sa nám mohlo vypomstiť," vyjadril sa kouč Chelsea Thomas Tuchel, ktorého zverenci pred dvoma týždňami získali trofej MS klubov FIFA.