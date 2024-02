Inter proti Atleticu dokázal využiť domáce prostredie, v závere udrel Arnautovič

Liga majstrov - 1. zápas osemfinále

Stretnutie sa začalo opatrne. Taktická bitka sa v úvode premietla do minima šancí, z ktorých by hrozil gól.

Prvý takýto moment prišiel v 38. minúte, keď rozohrávku Witsela vystihol Thuram, ktorý potiahol loptu, posunul ju na voľného kapitána Martineza, ten však nezakončil ideálne a Oblak nemusel zasahovať.

V závere prvého dejstva sa ešte v dobrej pozícii ocitol Thuram, no jeho strela mierila priamo do priestoru, v ktorom stál Oblak. Francúzsky útočník Thuram po zmene strán vynútene opustil trávnik a nahradil ho rakúsky útočník Arnautovič, ktorý naskočil do zápasu veľmi aktívne.

Do zostavy musel zasiahnuť aj hosťujúci kouč Simeone, ktorému sa zranil stopér Gimenez a na jeho miesto prišiel Savič. Arnautovičovi nechýbalo veľa, aby sa presadil už po troch minútach na ihrisku, no krížny center z kopačky Dimarca poslal vysoko nad bránu hostí.

Ešte väčšiu príležitosť mal Rakúšan po narážačke s Martinezom v 63. minúte, keď nedokázal využiť dostatok času na zakončenie z hranice malého vápna a trestuhodne prestrelil Oblakovu bránu.

Slovinský brankár bol v permanencii v 78. minúte, keď musel riešiť prudkú hlavičku Martineza, ktorej chýbalo iba lepšie umiestnenie. Atletico rastúci tlak domácich dostatočne nevaroval a aktivita Interu sa napokon premietla aj do gólovej radosti priaznivcov na San Sire.

V 79. minúte sa v úniku ocitol Martinez, ktorého strelu ešte Oblak vyrazil, no priamo pred dobiehajúceho Arnautoviča a ten trafil odkrytú bránu.

Talianskemu tímu tak zabezpečil dôležitý náskok pred odvetou v Madride. Atletico navyše nedokázalo trafiť priestor Sommerovej brány ani raz.