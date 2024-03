Dani Alves sa po odsúdení za sexuálne napadnutie môže dostať opäť na slobodu

MADRID. Bývalý brazílsky futbalista Dani Alves sa môže po odsúdení za sexuálne napadnutie dostať na slobodu. Španielsky súd mu v stredu povolil kauciu vo výške milióna eur.

Alves je vo väzení do svojho zadržania 20. januára 2023, jeho doterajšie žiadosti o kauciu zamietli z dôvodu obáv, že by mohol utiecť do svojej rodnej krajiny.

Brazília totiž nevydáva svojich občanov, keď sú odsúdení v iných štátoch.

Podľa stredajšieho rozhodnutia súdu musí Alves okrem zaplatenia kaucie úradom odovzdať svoj brazílsky aj španielsky pas a má zakázané opustiť krajinu.