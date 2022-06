Mal to byť veľký deň chorvátskeho športu. Zmenil sa na čierny piatok

Denník Jutarnij List pripomenul, že Chorváti vstúpil aj do predchádzajúcich dvoch edícií Ligy národov ťažkými prehrami. V prvom ročníku prehrali na pôde Španielska 0:6 a pred dvoma rokmi v Portugalsku 1:4.

K neúspechu A-tímu sa pridali aj hráči do 21 rokov, ktorí prehrali v Nórsku 2:3 a v piatok neuspel ani tenista Marin Čilič. Ten prehral na tenisovom Roland Garros semifinálovú bitku s Nórom Casperom Ruudom.

BRATISLAVA. Mal to byť veľký piatok chorvátskeho športu, ale nakoniec sa z neho stal Black Friday, teda čierny piatok. Takto označili chorvátske médiá trpkú prehru národného futbalového tímu s Rakúskom 0:3 v Lige národov.

Chorváti však začali zápas lepšie, v prvom polčase mali viac šancí, Pašalič dokonca trafil brvno. No v 41. minúte poslal Rakúsko do vedenia Arnautovič.

"Zaslúžené víťazstvo Rakúska, ospravedlňujem sa fanúšikom za zlý zápas. Prvá polhodina bola kvalitná a po nej sme upadli vo všetkých smeroch.

Chýbala energia, sily a bola z toho zaslúžená prehra. Súper bol agresívnejší, oveľa rýchlejší, nevyrovnali sme sa ich tlaku," povedal po zápase chorvátsky tréner Zlatko Dalič, ktorému pred dva dni pred stretnutím zomrel otec.

"Nerozmýšľal som nad tým, že by som zápas neviedol. Je to môj osobný život, ale viem, čo je moja práca a nehľadám výhovorky. Človek by sa mal po tomto poučiť a ukázať charakter," dodal tréner.