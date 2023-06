Chorváti padli až po penaltách. Z triumfu v Lige národov sa teší Španielsko

Liga národov - Final Four, finále

Priebeh zápasu Chorvátsko - Španielsko

I. polčas:

Španieli boli v úvode aktívnejší, vysoko napádali a hrali s vysunutou obranu. Chorváti sa prezentovali pozornou defenzívou, no v 9. minúte urobil brankár Livakovič hrubú chybu, ktorú Morata nevyužil.

Gól by však aj tak neplatil, pretože španielsky útočník bol v ofsajde. Krátko na to Gavi zobral loptu Erličovi, dostal sa do šestnástky, no namieril tesne vedľa ľavej žrde. Aj Chorváti sa postupne osmelili v útoku.

Po dlhej prihrávke Šutala sa Kramarič v 23. minúte dostal za obranu súpera, ale nespracoval si dobre loptu a jeho strelu zblokoval Laporte.