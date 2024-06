Chorváti a Albánci bojujú o prvé body. Stále kontrolujeme svoj osud, verí Dalič

Futbalisti Chorvátska i Albánska chcú odčiniť úvodné prehry a získať prvé body, lebo len tie ich reálne udržia v hre o postup do vyraďovacej fázy.

HAMBURG. Stredajší zápas na Volksparkstadione v Hamburgu (15.00 h) prinesie duel dvoch tímov, ktoré vo svojich prvých vystúpeniach v B-skupine ME neuspeli.

Chorváti si po prehre so Španielskom (0:3) žiadne ďalšie zaváhanie nepripúšťajú. Bronzoví medailisti z MS 2022 v Katare dokázali proti "La Furii Roja" držať loptu častejšie na kopačkách ako súper, vypracovali si aj šance, v druhom skupinovom zápase však budú potrebovať lepšie riešenia vo finálnej fáze.

Proti Španielom nepremenil pokutový kop útočník Bruno Petkovič, jeho gól z pokračujúcej akcie neplatil po zásahu VAR pre včasné vybehnutie prihrávajúceho Ivana Perišiča. Petkovič čelil po zápase kritike od trénera Daliča, lebo ako faulovaný hráč nemal penaltu ani kopať.

Z hráčov, ktorí boli v tom čase na ihrisku, ju mal realizovať Perišič, ten však prepustil loptu spoluhráčovi.

Chorvátske médiá špekulovali, že tento moment mohol atmosféru v mužstve negatívne poznačiť, fámy rezolútne zmietol zo stola krídelník Lovro Majer: "Myslím si, že tento moment sme si už vydiskutovali. Bruno sa rozhodol kopať penaltu, žiaľ, nepremenil ju, to sa môže stať každému. Je to už ukončený príbeh.

Teraz sa musíme koncentrovať na ďalšie dva zápasy a v nich vydať maximum, aby sme si vybojovali postup. Albánsko má výborný tím s mnohými individualitami, no zároveň je jeho sila v kolektíve. Jeho hlavnou zbraňou je motivácia - Albánci sú hladní po úspechu. A to je vo futbale kľúčový faktor. Nebude to proti nim ľahké."

V podobnom duchu sa vyjadril aj útočník Andrej Kramarič: "Vieme, čo nás čaká, nezostáva nám nič iné, ako zvíťaziť. Verím, že tentoraz bude šťastie stáť pri nás. Albánsko bude v defenzíve dobre zorganizované, budeme musieť nájsť miesta, v ktorých vieme byť nebezpeční. Je to výzva zlomiť súpera zameraného na defenzívu. Kľúčové bude zostať trpezlivý a využiť šance, ktoré sa nám naskytnú."

Dalič naznačil, že proti Albánsku urobí v zostave zmeny. Podľa chorvátskych periodík zrejme rozdelí skúsené trio v strede poľa, voľba by mohla padnúť na Marcela Brozoviča, ktorý podľa médií už nestíhal vysoké tempo. Nahradiť by ho mohol talentovaný Luka Sučič.

Proti Španielsku padli prvé dva góly cez stred obrany, odniesť by si to mohol stopér Marin Pongračič.

"Nemôžem prezradiť detaily, no určite prídu zmeny. Potrebujeme zmeniť niektoré veci, najmä náš prístup a štýl hry. Máme množstvo skúsených hráčov, ktorí si už prešli podobnými situáciami," povedal Dalič podľa oficiálneho webu šampionátu.