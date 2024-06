Šance Chorvátov výrazne klesli. Výkon Modriča? Expert: Musím povedať, čo vidím

HAMBURG. Po prehre 0:3 so Španielmi mali futbalisti Chorvátska ideálnu šancu napraviť si chuť a zvýšiť svoje šance na postup do osemfinále EURO 2024 .

"Je to veľké sklamanie, o víťazstvo sme prišli v závere. Toto by sa nám nemalo stávať. Mali sme to pokojne dohrať, musíme sa z toho poučiť," hovoril záložník Luka Sučič, ktorého cituje web index.hr.

Zo smoliara bol hrdina

V porovnaní s úvodným duelom urobil Zlatko Dalič tri zmeny v zostave, pričom zaradenie Ivana Perišiča na kraj obrany naznačovalo ofenzívny zámer.

Bol to však práve prvý polčas, ktorý po zápase hodnotili Chorváti veľmi negatívne. Nielenže v ňom inkasovali gól, ale smerom dopredu boli prakticky neškodní, hoci mali 62-percentné držanie lopty.