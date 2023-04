Olomouc remizoval v Jablonci, Bohemians dostal štyri góly od posledného Zlínu

/Balaj hral od 85. min., Hlinka hral do 60. min. a dostal ŽK - brankár Rakovan na lavičke - Prekop hral do 46. min.

PRAHA. Futbalisti SK Sigma Olomouc v zostave so slovenským brankárom Matúšom Macíkom remizovali v 29. kole českej ligy na ihrisku FK Jablonec 2:2.

FK Jablonec - SK Sigma Olomouc 2:2 (2:0)

Góly: 16. Chramosta, 25. Sejk - 81. Chytil (11 m), 90.+5 Beneš

/Považanec odohral celý zápas a v 51. min. dostal ŽK - Macík odchytal celý zápas, Ventúra hral do 35. min., Greššák hral do 35. min. a dostal ŽK, Chvátal hral do 68. min. a dostal ŽK/

FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec 1:2 (0:0)

Góly: 81. Kodeš - 49. Rondič - 79. Olatunji (11 m)

/Bajza odchytal celý zápas, Trusa hral od 56. min. - Tupta hral do 80. min., Mészáros na lavičke/

FC Zbrojovka Brno - SK Dynamo Č. Budějovice 1:1 (1:0)

Góly: 31. Ševčík - 90.+4 Čermák

/Matejov na lavičke - Králik odohral celý zápas, Čmelík hral do 64. minúty a dostal ŽK, Sluka hral od 64. minúty, brankár Šípoš na lavičke

