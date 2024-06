Polievka na šampionáte nesmie chýbať. Zvykli si na to už aj Taliani v realizačnom tíme

MAINZ. Úspech športovca nezávisí len od tréningu a mentálnej prípravy. Veľmi dôležitá je aj strava. Kuchárom slovenskej futbalovej reprezentácie je už dlhé roky BRANISLAV KRIŽAN. Národnému tímu varí aj na EURO 2024 v Nemecku. Jeho prácu si pochvaľujú futbalisti i dočasní kolegovia v miestnych hoteloch. V Mainzi i v Düsseldorfe sa ho spýtali, či tam nezostane natrvalo pracovať. O svoje skúsenosti a príhody sa ochotne podelil aj s novinármi.

V rozhovore sa dočítate: Čím prekvapil nemeckých kuchárov?

Čo chýbalo na raňajkách Talianom v realizačnom tíme?

Čo je obľúbené jedlo futbalistov?

Ktoré jedlá sú v deň zápasu zakázané?

Aké jedlo dostanú futbalisti za odmenu po zápase?

Ako vyzerá bežný deň kuchára počas turnaja? Každý deň je iný, lebo sa presúvame medzi hotelmi. Najprv sa musím zorientovať v kuchyni, s kým pracujem, aké sú tam suroviny a technologické možnosti.

Začínam ráno o šiestej, idem na raňajky, pozriem, ako sa to vyvíja. Spravím naše kaše, ktoré sú už tradične súčasťou raňajok.

Potom začínam variť obed a chystať si večeru. Ak všetko vyjde, od druhej-tretej do piatej mám chvíľu voľno a potom varím večeru. Večera je o ôsmej. Súčasne si chystám jedlá aj na ďalší deň. Pracujem s dvoma kuchármi, jedna pani pomáha pri raňajkách a druhý napríklad s krájaním zeleniny. Postupne ich však už zaúčam, už aj ryžu vedia uvariť tak ako u nás.

Doteraz to nevedeli? Varili ju vo vode ako cestoviny. Scedili to ako cestoviny a bola ako broky. Ukázal som im, ako sa robí ryža u nás, klasicky na sporáku, dusená s cibuľou. Síce s celou, ale s cibuľou. Keď to ochutnali, boli z toho paf, volali aj ostatných, aby to ochutnali, že toto je niečo úplne iné.

Aké sú obľúbené jedlá hráčov? Všeobecne sú to polievky. Sme polievkový národ, tak sa všeobecne snažím chlapcom spraviť dokonalú polievku, ktorá je veľmi silná. Spravím si vývar, ktorý vydrží štyri dni, spravím asi 120 litrov polievky. Ide do nej asi 40-50 kilogramov mäsa, väčšinou je to sliepka hovädzie, a 40 kilogramov zeleniny. Varím to jeden deň. To je ten silný základ, z ktorého vyrábam ďalšie polievky. Niektoré polievky voláme antibiotiká alebo až asteroidy. Dodávajú chlapcom veľkú silu.

Aké mäso servírujete reprezentantom? Je to najmä o kuracine a o morke. Ale je tam aj hovädzie, teľacie a občas aj bravčové mäso. A samozrejme veľmi veľa rýb. Väčšinou sú to morské ryby, ale občas máme aj pstruh.

Jedálny lístok zostavujete vy, alebo dostanete nejaké pokyny od výživového poradcu? Náš doktor zostaví jedálny lístok, je tam obdobie pred zápasom, zápasový deň, ktorý má svoje špecifiká. Snažím to chlapcom spestrovať v znení zadania, aby nemali stále to isté, ale aby to spĺňalo výživové hodnoty. VIDEO: Kuchár Branislav Križan na tlačovej konferencii

Vy ste boli s reprezentáciou už na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. Aký je rozdiel variť v Afrike a trebárs v Nemecku? V Afrike sme napríklad nemali také suroviny ako horčica. Celkovo to bola obrovská výzva. Bol som nakoniec v inej kuchyni, než v ktorej som mal variť. Mal som taký sporák, že na roxorových tyčiach boli pripevnené horáky a plyn išiel z bomby. Keď som na to dal tridsaťlitrový hrniec, zovrelo mi to za tri hodiny… Bolo to veľmi komplikované. VIDEO: Branislav Križan v kuchyni