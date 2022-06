Je to iný Weiss, ale bol najlepší. Sekundoval mu Suslov (hodnotenie)

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti vstúpili do C-divízie Ligy národov víťazstvom nad Bieloruskom. Na neutrálnej pôde v srbskom Novom Sade zdolali súpera 1:0.

Ľubomír Šatka – 5

Pôsobil nenápadne. Potvrdil, že im to so Škriniarom v strede obrany ladí. Súperových hráčov do šancí nepúšťali, štandardné situácie po menšom pohrození v prvom polčase ustáli. Proti hlboko brániacemu súperovi sa žiada konštruktívnejšia a dynamickejšia rozohrávka.

Milan Škriniar – 5