Potrebujeme ho, verí tréner. Belgicko prekvapilo nominovaním veterána

BRUSEL. V nominácii Belgicka na blížiace sa ME vo futbale figuruje aj 35-ročný Axel Witsel, ktorý po MS 2022 v Katare pôvodne ukončil reprezentačnú kariéru.

"Z Axela mám tie najlepšie pocity. Je to kľúčový hráč Atletica Madrid. Stretol som sa s ním. Potrebujeme ho, má skúsenosti a môže pomôcť mladým hráčom. Skúsenosti sú dôležité. Hráme majstrovstvá Európy, to nie je maličkosť,“ uviedol Tedesco podľa agentúry AP.

Najskúsenejším hráčom bude obranca Jan Vertonghen, ktorý má na konte 154 zápasov. V tíme je aj najlepší strelec Romelu Lukaku, ktorý v 114 vystúpeniach za svoju krajinu vsietil 83 gólov. Lídrom tímu bude Kevin De Bruyne z Manchestru City.

Kormidelník, ktorý vo februári 2023 vystriedal Roberta Martineza, ešte neprehral s tímom žiadny zápas. Vyjadril sa aj k neúčasti Courtoisa, ktorý sa už po zranení vrátil do zostavy Realu Madrid: "Najnovšie informácie, ktoré sme dostali, sú také, že nie je pripravený na ME. On svoje telo pozná najlepšie."

Jediný nováčik v tíme je Maxim De Cuyper z tímu Club Bruggy. Krajný obranca minulý týždeň oslávil s mužstvom titul v najvyššej belgickej súťaži.

"Maxima sledujem už dlho, ale nikdy predtým som nemal možnosť vybrať si ho. Teraz si zaslúži byť v tíme,“ vyhlásil Tedesco, ktorý do svojho kádra vybral iba 25 hráčov. UEFA povolila na šampionát nominovať až 26 futbalistov.