Belgičania mohli výrazne pomôcť Slovákom, z množstva šancí ich však nevyužili dosť

EURO 2024 - skupina E

KOLÍN NAD RÝNOM. Futbalisti Belgicka zdolali v sobotňajšom zápase Rumunsko 2:0 a získali svoje prvé tri body na EURO 2024. Góly strelili už v druhej minúte Youri Tielemans a v závere aj Kevin de Bruyne.

V "slovenskej" E-skupine tak prispeli k tomu, že po dvoch hracích kolách majú všetky štyri mužstvá na konte rovnaký počet troch bodov.

Slovensku by výrazne pomohlo, keby Belgičania deklasovali Rumunov aspoň o štyri góly. Šance na to mali, no napokon premenili iba dve.