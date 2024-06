Belgicko má šancu na reparát. Rumuni sú však v eufórii a veria si aj na favorita

Po šokujúcej prehre so Slovenskom 0:1 ich čakajú Rumuni , ktorí len o niečo menej prekvapujúco zdolali Ukrajinu 3:0 a po úvodnom kole figurovali na čele E-skupiny .

KOLÍN NAD RÝNOM. Belgickí futbalisti idú do druhého zápasu EURO 2024 (ME vo futbale) s jasným cieľom získať tri body.

Nebol to začiatok, aký sme si predstavovali, alebo v aký sme dúfali, ale musíme sa snažiť zostať pozitívni a príliš to nedramatizovať," uviedol Vertonghen pre webstránku uefa.com.

"Pokiaľ ide o postup do vyraďovacej fázy, stále máme veci vo vlastných rukách. Podľa mňa sme naďalej najlepší tím v skupine.

Na uplynulých dvoch ME sa však nedostali za brány štvrťfinále a na MS v Katare dokonca vypadli už v základnej skupine. Podobný osud ich môže čakať aj v Nemecku, ak podľahnú Rumunom.

Podľa kapitána tímu Kevina De Bruyneho je riešením väčšia efektivita. "Proti Slovensku sme nehrali zle, len sme neskórovali. Samozrejme, že je potrebné, aby sme boli v druhom zápase efektívnejší," citovala stredopoliara agentúra AFP.

Rovnaký názor má aj 37-ročný Vertonghen, ktorý vkladá dôveru do najlepšieho strelca reprezentácie Romelua Lukakua: "Ak by sme nemali kvalitu, tak by som sa obával, ale som presvedčený, že v sobotu dáme gól.

Veľmi dôverujem Romeluovi, v tomto tíme nie je ani jeden hráč, ktorému by som v tomto mentálne a kvalitatívne veril viac."

Belgicko je napriek úvodnému zakopnutiu opäť v role favorita, aj keď posledné vzájomné zápasy napovedajú v mierny prospech Rumunska.

V piatich z nich sa radovali Rumuni, v dvoch Belgičania, naposledy sa však stretli ešte v roku 2012. Rumuni by si po zisku troch bodov zaistili minimálne postup z tretieho miesta.

Rumunský stopér Andrei Burca si myslí, že tím sa musí oproti Ukrajine posunúť o level vyššie.

"Vieme, že musíme byť ešte lepší a dať zo seba ešte viac. Toto nám tréner hovorí každý deň, pretože každá chyba vás môže stáť veľa," uviedol pred súbojom.