ONLINE: FC Bazilej - ŠK Slovan Bratislava dnes (Konferenčná liga)

Belasí sa dnes o 21:00 predstavia v Bazileji. V rámci 3. hracieho dňa Európskej konferenčnej ligy na nich čaká súper zvučného mena FC Bazilej.



Bazilej sa spája s najväčším úspechom histórie československého klubového futbalu, kde Slovan v roku 1969 vo finále PVP porazil Barcelonu 3:2.



Na čele skupiny H je práve Bazilej so ziskom 6 bodov. Tri body získal druhý Pjunik Jerevan, tretí Žalgiris má bod, takisto ako štvrtý Slovan.



Belasí remizovali doma so Žalgirisom 0:0, následne podľahli Pjuniku na jeho ihrisku 0:2. Bazilej zdolala pred vlastnými fanúšikmi Pjunik 3:1, nad Žalgirisom zvíťazila na jeho trávniku 1:0.



Do európskeho diania sa po vypršaní dvojzápasového trestu vracia Kankava, naopak pre zdravotné problémy nebudú k dispozícii Abena, Ramírez ani Green.



Vladimír Weiss st. sa na tlačovej konferencii vyjadril nasledovne: „Bazilej potvrdzuje rolu favorita skupiny. My sme zatiaľ nesplnili úlohu mužstva, ktoré by sa malo pobiť o druhé miesto, no ešte žijeme a ani tento zápas ešte nie je úplne rozhodujúci. Pokiaľ však chceme na niečo pomýšľať, mali by sme tu bodovať. Prvýkrát v skupine nebudeme favoritmi. Musíme aj zariskovať a hrať odvážne, no samozrejme, pozorne v defenzíve a dôsledne brániť ich štandardné situácie, z ktorých dávajú veľa gólov.“