Bayern prežil šancu súpera a zatiaľ zachránil sezónu. Kane exceloval, tréner sa zranil

Vlani prestúpil do tímu, ktorý trofeje zbiera ako na bežiacom páse. Je však paradoxné, že práve po príchode Kanea sa jeho víťazná séria môže skončiť.

V kariére už 30-ročného Harry Kanea však chýba veľký tímový úspech. V drese Tottenhamu odohral 430 zápasov, nastrieľal 278 gólov, no nestačilo to.

Nateraz platí, že je zachránený aspoň v Lige majstrov a to najmä zásluhou útočníka, ktorý má obrovské kvality, no akoby by mu úspech nebol dopriaty.