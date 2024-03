Arsenal FC



Zverenci Mikela Artetu majú momentálne fantastickú fromu. Aktuálne im patrí prvá priečka v Premier league. V dnešnom zápase sú hráči Arsenalu favoritom. Prvý zápas v Porte však prehrali 0:1. Doma ich teda nečaká jednoduchá úloha. Uvidíme či to domáci zvládnu a postúpia do štvrťfinále Ligy majstrov.



FC Porto



Hráči Porta si vezú z prvého zápasu náskok 1:0 a do odvety si veria. Do Londýna si prišli určite pre postup. Hosťom patrí v domácej súťaži aktuálne až tretia pozícia za mužstvami z Lisabonu. Za Sportingom a Benficou. Na prvý Sporting strácajú až 7 bodov a Lisabončania majú ešte zápas k dobru.