Postupové ambície Košíc opäť stúpli. Ich posily majú stovky ligových štartov

Na ceste do Fortuna ligy im má pomôcť aj trojica nových posíl, ktoré najvyšší predstavitelia klubu predstavili v pondelok 9. januára pred štartom zimnej prípravy. Na druholigové pomery ide o poriadne zvučné mená.

Slovenským fanúšikom je známy z pôsobenia v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ sa pred touto sezónou vrátil do Karvinej, ktorá medzičasom z ligy vypadla.

„V lete došlo k značnej obmene kádra. Vedeli sme jedno prestupové okno nám nebude stačiť na to, aby mužstvo bolo v súťaži dominantné. Jesenná časť nám to potvrdila. Videli sme, že nedostatky tam stále sú. Potrebovali sme sa posilniť na niektorých postoch,“ skonštatoval generálny manažér FC Košice Pavol Turczyk.

„Závisieť to bude aj od prípravy, či počas nej nedôjde k zraneniam, respektíve budeme ešte potrebovať posilniť niektorý post,“ povedal Turczyk.

Príchod ďalších nových hráčov do metropoly východu nie je zatiaľ uzavretá téma.

Zároveň zdôraznil: „Tí hráči, ktorí sem prišli, kvalitu majú. Verím, že to dokážu na ihrisku a budú takými posilami, ako si predstavujeme.“

Dlhodobo zranený František Pavúk už do prebiehajúcej sezóny nezasiahne. Len individuálne zatiaľ zaberá Samuel Magda. O čosi neskôr sa do prípravy zapojí s ôsmimi gólmi najlepší košický strelec v doterajšom priebehu sezóny Landing Sagna.

K opačnému pohybu, to znamená hráčskym odchodom, zatiaľ v košickom tíme nedošlo.

Po prvotnej fáze prípravy v domácich podmienkach zamieria Košičania v termíne od 6. do 11. februára na sústredenie do Mikulova, kde odohrajú tri zápasy proti druholigistom z Česka a Rakúska.

„Január sme mali vykrytý, ale museli sme to zmeniť a zháňať súperov na poslednú chvíľu,“ podotkol tréner Anton Šoltis.

„Čaká nás sedem až osem mesiacov trvajúca príprava, čo je pomerne dlhé obdobie. Naplánujeme to tak, aby forma mužstva gradovala,“ priblížil Šoltis, ktorý sa vyjadril aj k novým posilám.

„Na jeseň mám chýbal ´kontakt´. Myslím si, že hráči, ktorí prišli, sú dostatočne kontaktní a zapadnú do tímu. Sú to skúsení futbalisti do každej formácie, každý z nich už má niečo odohraté. Vyberali sme ich aj podľa charakteru,“ vyhlásil Šoltis.

Súčasný káder tímu, ktorému v tabuľke patrí barážová druhá priečka, považuje za „vyvážený a veľmi kvalitný.“