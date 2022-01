Vrátil sa aj nespokojný Lukaku. Chelsea vyhrala semifinále ligového pohára

Anglický ligový pohár - semifinále

LONDÝN. Futbalisti londýnskej Chelsea zvíťazili v stredajšom prvom semifinále anglického Ligového pohára nad mestským rivalom Tottenhamom Hotspur 2:0.

"The Blues" sa ujali vedenia už v piatej minúte, keď si pas do pokutového územia od Marcosa Alonsa prebral Kai Havertz a z uhla aj s pomocou teču obrancu rozvlnil sieť. Druhý gól padol ešte s väčším prispením hráčov Spurs.

Center do šestnástky odhlavičkoval Japhet Tanganga len do hlavy Bena Daviesa a od neho sa lopta dostala do siete. Chelsea ale celý polčas dominovala a súperov nepustila ani k jednej strele, pričom sama ich vyslala až desať.