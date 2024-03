Vittek a Škrtel sa zastali Čavriča. Zväz mohol pre neho spraviť viac, tvrdia

BRATISLAVA. Mal veľkú chuť reprezentovať. Slovenský futbalový zväz preto rodákovi zo srbského Vukovaru vybavil slovenské občianstvo. Keď sa to podarilo a tréner Francesco Calzona ho povolal do reprezentácie na zápasy proti Rakúsku a Nórsku, objavila sa nečakaná správa. Aleksandar Čavrič, ktorý aktuálne pôsobí v japonskom klube Kashima Antlers, na zraz neprišiel. Vyjadril sa, že v novom klube zatiaľ nie je adaptovaný, preto ho nemôže opustiť. „Cítil som, že nie je ten správny moment odísť, prerušiť proces aklimatizácie a zároveň si zvykať na nové veci v reprezentácii.

Potrebujem sa v prvom rade úplne etablovať v klube, kde som krátko a je tu pre mňa stále veľa nového. Preto som učinil veľmi náročné rozhodnutie, že v marci neprídem na zraz národného tímu,“ povedal pre RTVS Aleksandar Čavrič.

Calzona: Nech zostane radšej doma Jeho rozhodnutie vyvolalo na Slovensku vlnu diskusií. Podľa mnohých si Čavrič sám zatvoril dvere do reprezentácie. „Čavriča sme povolali, aj keď nebolo jasné, či príde alebo nie. Urobili sme maximum, aby tu bol, no rešpektujeme jeho rozhodnutie. Mrzí nás to, svojou kvalitou určite mohol pomôcť tomuto tímu. Ja tu však chcem iba tých hráčov, ktorí sa do toho vložia, veď predsa reprezentujú svoju krajinu. Kto sem príde, musí byť hrdý, spokojný a šťastný z toho, že môže hrať za národný tím. Kto nechce reprezentovať Slovensko, nech radšej zostane doma. Čavrič mal možnosť, odmietol ju,“ vyjadril sa tréner Slovenska Francesco Calzona.

Vittek: Keby sa ozval... Čavričovmu prípadu sa venovali aj bývalí reprezentanti Róbert Vittek a Martin Škrtel v role futbalových expertov počas prenosu zo zápasu Nórsko - Slovensko na stanici Sport 1. „S Čavričom som o tom intenzívne hovoril. Chcel by som to uviesť ľuďom na pravú mieru, pretože počuli len jednu stranu, alebo vyjadrenie trénera Calzonu, ktoré nebolo šťastné,“ povedal v štúdiu Sport 1 Vittek. Situáciu okolo Čavriča podľa neho SFZ dobre odkomunikoval. „Čaki veľmi chcel, no je v klube, v ktorom je mesiac aj s cestou a nikto sa tomu klubu neozval. Tu mal zohrať vplyv Marek Hamšík, ktorý sa mal ozvať klubu a predtým si to celé odkomunikovať,“ vravel Vittek. „Keby sa ozval, možno by japonský klub k tomu pristupoval inak. A odobril by to, prípadne by našiel nejaké riešenie na Čavričov prípadný odchod aspoň na jeden zápas,“ zamyslel sa.

Škrtel: Tímu by sa hodil Aleksandar Čavrič po príchode do najvyššej japonskej súťaže okamžite potvrdil strelecké kvality. Zatiaľ má na konte dva presné zásahy. „Úplne ho chápem, že chcel zostať v klube, v ktorom dostal životnú zmluvu. Prišiel by možno o miesto aj zmluvu. V tomto ho treba rešpektovať a viem povedať z hráčskej skúsenosti, že to musel mať ťažké. Veľmi chcel reprezentovať, veď aj my v Slovane sme pracovali na tom, aby dostal občianstvo. Je mi to ľúto, že to hodil iba na jednu stranu, že keď sa mu nechce, tak nech radšej ostane doma,“ uviedol Vittek.

Podľa bývalého slovenského reprezentanta a hráča Liverpool FC na vzniknutú situáciu dopláca národný tím. Tomu chýba kvalita v útočnej fáze, ktorú by srbský rodák mohol priniesť. „Je škoda, že nie je k dispozícii, pretože hráč jeho kvalít by sa tomuto tímu pomohol. Je to možno taký typ, ktorý momentálne mužstvo nemá. Určite by sa zišiel,“ uviedol Martin Škrtel s tým, že komunikácia medzi zväzom a japonským klubom Kashima Antlers mohla byť lepšia. „Predstavitelia zväzu vedeli pred nomináciou, že Čavrič nebude môcť prísť, ale aj tak sa ocitol v nominácii, čo na neho vznieslo zlé svetlo. Stalo sa, len je to škoda. Z vyjadrení trénera sa dá niečo vyčítať. Či si zavrel dvere do reprezentácie, to uvidíme v budúcnosti, ale myslím si, že kvalitami by určite mužstvu pomohol,“ dodal Škrtel. Od koho čakať góly? Najviac gólov zo slovenských futbalistov, ktorí sú aktuálne v reprezentácii, má Róbert Mak. Ten do duelu v Nórsku nezasiahol. Nasledujú Juraj Kucka, Ondrej Duda, Róbert Boženík a Dávid Ďuriš.