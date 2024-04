Sagan, syn legendy, napoly Zambijčan. Kto je najväčší talent slovenského futbalu?

Ako hráč ste si zahrali na majstrovstvách Európy do 17 rokov v roku 1997. Ako si na to spomínate?

Slovenskí futbalisti do 17 rokov sa na záverečnom turnaji ME predstavia v C-skupine spoločne s Talianskom, Švédskom a Poľskom.

Šampionát sa uskutoční na Cypre od 20. mája do 5. júna, najlepšie dva tímy z každej zo štyroch skupín postúpia do štvrťfinále.

Ktorý hráč z vašej generácie sa tam najviac predal?

Peter Hrubina sa vtedy dostal do najlepšej jedenástky turnaja a už v tom čase hrával najvyššiu súťaž za Prievidzu. Krátko po ME prestúpil do Slavie Praha, čo bola vtedy veľká vec. Práve on spravil po ME najväčší krok.

Bol tam aj Marek Krejčí (veľký talent zomrel vo veku 26 rokov, pozn. red.), ktorý sa uchytil v Interi Bratislava ešte v mladom veku. Medzi ťahúňov patril aj Michal Hanek (neskôr kapitán Slovana, pozn. red.) a ďalší šikovní hráči.