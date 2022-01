Rusnák ohlásil koniec, mení klub. Zamieri do Premier League?

SALT LAKE CITY. Slovenský futbalista Albert Rusnák oznámil koniec pôsobenia v Real Salt Lake v zámorskej MLS. V tíme bol kapitánom a počas uplynulej sezóne ho doviedol do play off.

Rusnák predtým pôsobil v akadémii Košíc a Manchestru City, v Anglicku obliekal aj dresy Oldhamu a Birminghamu. Podľa posledných informácií nie je vylúčené, že sa do krajiny opäť vráti.

Slováka podľa denníka Daily Mail už dlhšie sledujú Southampton a Newcastle United, kde pôsobí aj jeho krajan Martin Dúbravka. Podľa rovnakého zdroja by však mal mať Rusnák bližšie práve k Southamptonu.

Do prestupových špekulácií sa najnovšie zapojil aj novinár Jeff Carlisle, podľa ktorého by vôbec nemusel opustiť kontinent. "Áno, Albert Rusnák bol v uplynulom období spájaný zrejme s každým klubom na svete," píše na sociálnej sieti Twitter.

Klub z hlavného mesta USA sa v uplynulej sezóne nekvalifikoval do play off. V minulosti štyrikrát vyhral MLS Cup, naposledy v roku 2004.

„Počúvam z viacerých zdrojov, že oňho má záujem D.C. United. Jeden zo zdrojov hovorí, že medzi Rusnákom a DCU prebiehajú rokovania. Momentálne nie sú známe detaily," povedal o prípadnom presune Rusnáka do Washingtonu.

Krátko pred ním prišiel so zaujímavou špekuláciou aj britsko-americký novinár Callum Williams. Do súboja o Rusnáka by sa mohla zapojiť aj slávna Boca Juniors.

„Boca Juniors pozorne sleduje situáciu okolo slovenského reprezentanta Alberta Rusnáka po tom, ako stroskotali rokovania s veľkým mužstvom MLS,” píše Williams.

Rusnák by však podľa jeho slov preferoval radšej zotrvanie v americkej MLS.