Z Egypta odišiel pre Arabskú jar. Legionár vybehol na druhý polčas a strelil šesť gólov

Vždy, keď príde je oživením, čo potvrdil aj teraz. Bol to skvelý gólový koncert, všetci sme len pozerali a tlieskali,“ pre Sportnet povedal prezident TJ Družstevník Bruty Ondrej Dániel.

NOVÁ VIESKA, BRUTY. Bol to bežný zápas ôsmej ligy ObFZ Nové Zámky . Favorizovaný tím TJ Družstevník Bruty vyhrával na pôde TJ Nová Vieska do polčasu 3:0.

Na Slovensku žije vyše šesť rokov. Z rodného Egypta odišiel pre Arabskú jar, rozsiahle protesty, civilné nepokoje, povstania a občianske vojny, ktoré prebehli vo väčšine arabských štátov od decembra 2010 do roku 2012. A niekde prebiehajú dodnes.

„V lete som si poranil ľavý členok. Každým zápasom však dostávam viac minút, až kým sa nezotavím,“ dodal muž, ktorý do roku 2011 hral druhú ligu v Egypte za Al Aluminium SC.

„Vždy sa snažím sústrediť na gól, využiť každú šancu alebo asistovať svojmu tímu. Mal som šťastie, že som strelil šesť gólov, no teší ma aj to, že som pri troch góloch asistoval,“ uviedol rodák z Egypta Ahmed Abdelzaher Hofny.

Ahmed Abdelzaher Hofny mal v zápase sedem šancí. Šesť z nich dotiahol do gólu.

Ahmed Abdelzaher Hofny žije vo Veľkých Ludinciach, kde mal možnosť hrať tretiu ligu. Rozhodol sa však ísť iným smerom.

„Pre pracovné povinnosti som nemal príliš veľa času na trénovanie,“ vysvetlil.

Objavil ho na zápase starých pánov

Prezident TJ Družstevník Bruty si ho všimol počas zápasu starých pánov Veľkých Ludiniec. Okamžite mu bolo jasné, že na ôsmu ligu je výborný hráč aj bez tréningu.

„Je to rýchly, technický futbalista. Ak by bol zdravý, mal by aj na vyššiu súťaž,“ prezradil Dániel.

Bruty sú aj vďaka vysokej výhre 13:0 aktuálne na štvrtej priečke. Na lídra však strácajú až 11 bodov.

„Každý rok chceme skončiť do tretieho miesta. Budem úprimný, nemáme cieľ postúpiť, pretože sme malá obec, v ktorej je málo detí. A nemáme teda mládež.

Našim cieľom je, aby sa hralo a kamaráti sa každý týždeň stretli. U nás nikto nehrá za peniaze, takže sme dobrá partia,“ dodal.

Chce pomôcť tímu

Bruty čakajú v jesennej časti ešte dva zápasy. Najskôr privítajú doma Kamenný Most a na záver Kamenicu nad Hronom.

„Chcem streliť viac gólov, aby som pomohol tímu vyhrať ligu alebo skončiť na vyššom mieste,“ uzavrel futbalista TJ Družstevník Bruty Ahmed Abdelzaher Hofny.